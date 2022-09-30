بأمر الجماهير .. برشلونة يعتمد القميص الأبيض رغم التعارض مع ريال مدريد!

النادي الكتالوني لم يجد مفر من الاستجابة لرأي الأغلبية.

ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة قد قرر اعتماد القميص الأبيض كقميص ثان للموسم المقبل رغم الجدل الذي أحاط به مؤخرًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "ESPN" والتي أكدت أن إدارة النادي الكتالوني استندت في قرارها إلى نتائج استطلاعات الرأي حول ذلك القميص.

وأكدت الشبكة أن تقارير عديدة وصلت لإدارة برشلونة أكدت أن القميص سيتسبب في زيادة واضحة في مبيعات القميص الثاني للنادي الكتالوني.

وكان ترسيب القميص قد أحدث جدلًا كبيرًا بسبب لونه الأبيض الذي يعتبر اللون الأول للخصم ريال مدريد، وأكدت تقارير سابقة أن إدارة النادي قد رفضت اقتراح شركة "نايكي" جملة وتفصيلًا.

ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي يرتبط فيها برشلونة بارتداء قميص أبيض، حيث كان هناك خططًا لذلك في عام 2019 لكن سرعان ما تم التراجع عن الأمر.

كذلك لن تكون تلك هي المرة الأولى التي يرتدي فيها الفريق الكتالوني القميص الأبيض، حيث سبق أن حدث ذلك في عام 1978 لكنه لم يظهر من جديد.

جدير بالذكر أن القميص الثالث لبرشلونة هذا الموسم يأتي باللون الرمادي، ويحتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني.