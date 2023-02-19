بألفاظ نابية .. فينيسيوس يسب حكم مباراة أوساسونا!

البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد سب الحكم خوسيه لويس مونويرا خلال مباراة أوساسونا بألفاظ نابية..

وجه البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح نادي ريال مدريد ألفاظًا نابية إلى الحكم خوسيه لويس مونويرا الذي أدار مباراة الفريق الملكي أمام أوساسونا مساء السبت، في الجولة 22 من منافسات موسم 2022-23 في الدوري الإسباني.

ريال مدريد حقق الفوز على أوساسونا بهدفين دون رد في المباراة التي أٌقيمت على ملعب "إل سادار"، لكن المواجهة شهدت العديد من لحظات التوتر التي كان فينيسيوس جونيور بطلها كالعادة مؤخرًا.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن فينيسيوس قام بإهانة الحكم بعد تدخل الصربي داركو براشاناتس لاعب وسط أوساسونا عليه، ووجه البرازيلي ألفاظًا نابية إلى مونويرا الذي تجاهل الواقعة.

الصحيفة أشارت إلى أن الحكم ربما لم يسمع سباب فينيسيوس الذي كان يحمل بالفعل بطاقة صفراء بعد شجاره مع موي جوميز لاعب مطلع الشوط الأول.

فينيسيوس تعرض لسباب من جماهير أوساسونا خلال دقيقة الصمت حدادًا على ضحايا زلزال تركيا وسوريا، حيث هاجمته جماهير ملعب "إل سادار".

فيما دخل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في حديث طويل مع مونويرا بعد نهاية الشوط الأول، حيث طلب من الحكم توضيحًا بشأن تدخلات لاعبي أوساسونا ضد فينيسيوس تحديدًا.