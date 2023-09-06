بأحد مقاتلي إنجاز ليستر سيتي .. ستيفن جيرارد يضرب بقوة في الساعات الأخيرة من ميركاتو الاتفاق

خامس صفقات الاتفاق من قلب أوروبا تقترب من الحسم

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رغم أن نادي الاتفاق السعودي ليس من بين أندية صندوق الاستثمارات العامة إلا أنه نجح في فرض اسمه بقوة خلال الميركاتو الصيفي الجاري بتعاقده مع أكثر من نجوم من أوروبا، واقترابه من لاعب جديد حاليًا.

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الاتفاق بقيادة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد تعاقد خلال الصيف مع أربعة أجانب هم: جوردان هندرسون، جورجينيو فاينالدوم، موسى ديمبيلي وجاك هندري.

ووفقًا للصحفي الشهير رودي جاليتي فإنه اقترب من الخامس، باتفاقه شفهيًا مع مسؤولي إيفرتون الإنجليزي، للتعاقد مع الجامايكي ديماراي جراي؛ جناح أيسر الفريق، بعد ضغوطات كبيرة من اللاعب للانتقال لدوري روشن.

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وتأتي رغبة جراي في الرحيل عن النادي الإنجليزي في ظل دخوله في عدد من الأزمات مع مدرب الفريق شين ديتش، وهجومه عليه علنًا.

يشار إلى أن عقد صاحب الـ27 عامًا مع النادي الإنجليزي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بعدما لعب له لموسمين.

وكان الجامايكي أحد كتيبة ليستر سيتي الإنجليزي التي حققت لقب الدوري، موسم 2015-2016م، إذ انضم له في النصف الثاني من الموسم وشارك في 12 لقاء.

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