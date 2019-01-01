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باييت في طريقه إلى الصين مقابل 65 مليون يورو

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النجم الفرنسي لا يجد مكاناً مع مارسيليا

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية فرنسية لوصول عرض ضخم في يناير الجاري لمارسيليا الفرنسي من الصين من أجل نجمه ديميتري باييت.

وتراجع دور باييت، قائد الفريق، مع المدرب رودي جارسيا الفترة الماضية وابتعد عن التشكيل الأساسي للفريق الجنوبي.

وقالت "فرانس فوتبول" إن مارسيليا تلقى عرضاً من داليان ييفانج الصيني من أجل التعاقد مع باييت في انتقالات الشتاء الحالية.

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وذكرت الصحيفة أن العرض في حدود 25-30 مليون يورو، ولكن النادي الصيني سيتحمل قرابة 65 مليون يورو كقيمة للصفة بسبب نظام الضرائب بالبلاد.

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وينص قانون الضرائب بالصين أن تدفع الأندية ضرائب تقدر بما يقارب مائة بالمائة من قيمة الصفقات القادمة من خارج البلاد.

وكان باييت عاد إلى مارسيليا في 2017 بعد تجربة لعامين مع وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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