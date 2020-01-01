بايلي: لا مستحيل مع مانشستر يونايتد ونريد الدوري الأوروبي

المدافع الإيفواري يريد الذهاب بعيداً في الدوري الأوروبي هذا الموسم مع فريقه

يتمنى إريك بايلي، مدافع مانشستر يونايتد أن يحقق فريقه بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، ويكون جزءاً من الفريق الذي يشارك في المباراة النهائية.

وحقق المدافع الإيفواري اللقب مع الشياطين الحمر في موسم 2016/17 تحت قيادة جوزيه مورينيو، ولكنه لم يشارك في المباراة النهائية بسبب الإصابة.

وقال بايلي في تصريحات صحفية: "في بداية الأمر لا يوجد مستحيل مع مانشستر يونايتد".

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وأضاف: "سيكون أمراً رائعاً إذا كنت جزءاً من قائمة الفريق، ووصلنا للنهائي وحققنا اللقب هذا ما أعمل من أجله".

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وواصل: "مانشستر يونايتد، فريق اعتاد على التواجد في دوري أبطال أوروبا، نحن نعمل بجد للعودة إلى دوري الأبطال من جديد".

وتابع: "قبل ثلاثة مواسم كنا محظوظون بتحقيق اللقب ونأمل أن نكرر هذه التجربة من جديد، خاصة أننا نمتلك فريقاً معدل أعماره أصغر وبه الكثير من المواهب لدينا طاقة لتساعدنا على مواصلة التقدم".

ويستعد مانشستر يونايتد لاستضافة كلوب بروج، مساء الليلة في إطار إياب مباريات دور الـ 32 من الدوري الأوروبي .