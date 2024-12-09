على خطى كارباخال.. جولر يتخذ خطوة خارج ريال مدريد!

جولر يريد تكرار تجربة كارباخال مع ريال مدريد..

كشفت تقارير صحفية عن رغبة باير ليفركوزن، في التعاقد مع أردا جولر، لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ليعوض رحيل فلوريان فيرتز المحتمل.

وكان جولر صاحب الـ 19 عامًا، كان قد انضم إلى ريال مدريد، في صيف 2023، قادمًا من فنربخشة، ولكن اللاعب التركي لم يجد لنفسه مكانًا أساسيًا حتى الآن في تشكيلة الميرينجي.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "سكاي سبورتس" فإن ريال مدريد، لا ينوي خروج أردا جولر، في الانتقالات الشتوية، وبالرغم من هذا تتابع إدارة ليفركوزن، وضع اللاعب الشاب مع الميرينجي.

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وأشار التقرير إلى أن إدارة ليفركوزن، ترى في جولر، بديلًا مناسبًا لها، في حال رحيل فيرتز، خلال الصيف القادم، وبالفعل دخلت في مفاوضات مع عائلة اللاعب، لعرض الفكرة عليهم.

وينتهي عقد جولر، مع ريال مدريد في صيف 2029، ومن جانبه كان كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للميرينجي، قد أعلن تمسكه باللاعب الشاب في أكثر من مرة، مؤكدًا إلى أنه من العناصر الهامة في تشكيلته.

جدير بالذكر أن داني كارباخال، قائد ريال مدريد، الحالي كان قد انتقل إلى باير ليفركوزن، لمدة موسم واحد في بداية مسيرته، قادمًا من صفوف شباب الميرينجي، قبل أن يعود إلى فريقه القديم في صيف 2013 ويستمر معهم حتى أصبح من قادة الفريق.