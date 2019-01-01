نوير: لم نظهر بشكل جيد أمام لايبزيج وكدنا نخسر

بايرين تعادل بالأمس مع لايبزيج بهدف لكل فريق في قمة الجولة بالدوري الألماني

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد مانويل نوير حارس مرمى بايرين ميونيخ، أن فريقه لم يظهر بشكل جيد أمام لايبزيج، وكاد أن يخسر اللقاء.

وتعادل بايرين ميونيخ بالأمس أمام لايبزيج بهدف لكل فريق، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الألماني.

وقال نوير في تصريحات عقبت اللقاء: "أعتقد أننا لم نظهر بشكل جيد أمام لايبزيج، كان علينا حسم المباراة من الشوط الأول".

وتابع: "ارتكبنا الكثير من الأخطاء، وهذا غير مسموح به أمام فريق مثل لايبزيج قد يتسبب في خسارتنا".

وتحدث نوير، عن المنافسة بينه وبين مواطنه تير شتيجن، في حراسة مرمى المنتخب الألماني.

وقال نوير: "أنا لاعب في الفريق وأفكر دائماً في مصلحة الفريق، لا أعلم إذا كان هذا مفيداً أم لا، خاصة في مركز حراسة المرمى".

وواصل: "هناك الكثير من حراس المرمى الجيدين، كل من لا يلعب غير راضٍ، ولكن الأهم هو نجاح الفريق".