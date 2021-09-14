بايرن يهدد رقم برشلونة الخاص في دوري الأبطال

التاريخ يدعم برشلونة قبل مواجهة بايرن ميونخ على ملعب "كامب نو".

الأرقام خُلقت لتُكسر، هذه حقيقة لا تقبل الجدال في عالم الرياضة بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص، لكن برشلونة الإسباني يأمل في تمديد واحد من الأرقام المميزة بالنسبة له.

برشلونة يستضيف مساء الثلاثاء على ملعب "كامب نو" فريق بايرن ميونخ الألماني، في الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الخامسة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل النادي الكتالوني المباراة ولا تزال ذكريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 أمام بايرن ميونخ عالقة في الأذهان، حين تمكن النادي البافاري على ملعب "دا لوز" من الفوز بنتيجة 8-2.

برشلونة يأمل أن يرد بعضًا من دين بايرن ميونخ، وأن يظهر الفريق الكتالوني للجميع أنه سيكون رقمًا صعبًا في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أشارت إلى رقم يأمل برشلونة في تمديده، يتعلق بالظهور لأول مرة في الموسم على ملعب "كامب نو" في دوري أبطال أوروبا.

ومنذ بدأ دوري أبطال أوروبا باسمه وصيغته الحالية، لم يخسر برشلونة أبدًا أول مباراة على أرضه في البطولة.

وعلى مدار 26 مباراة، تمكن برشلونة من الفوز في 24 منها، فيما تعادل في مناسبتين فقط، الأولى أمام أيندهوفن الهولندي بنتيجة 2-2 في موسم 1997-1998، والثانية أمام ميلان الإيطالي بنفس النتيجة في موسم 2011-2012.

وسيحاول بايرن ميونخ أن يصبح أول فريق يهزم برشلونة على أرضه في أول ظهور للفريق الكتالوني خلال الموسم ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

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