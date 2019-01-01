بايرن يعود للاهتمام بضم ديبالا

الأرجنتيني مر بموسم متباين مع يوفنتوس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير إعلامية إيطالية أن بايرن ميونخ عاد من جديد للاهتمام بالتعاقد مع نجم يوفنتوس الأرجنتيني باولو ديبالا خلال سوق الانتقالات الصيفية.

الشائعات ربطت ديبالا ببايرن أيضاً الصيف الماضي وسابقه، ولكن لاعب باليرمو السابق استمر في صفوف يوفنتوس ولم يغادر.

وذكر "كالتشيو ميركاتو" وكذلك صحيفة "كوريري" أن بايرن ميونخ بدأت اتصالاته مع اللاعب وناديه لاستطلاع مدى إمكانية ضمه هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة الإيطالية أن النادي البافاري على استعداد لدفع 80 مليون يورو للتعاقد مع مهاجم المنتخب الأرجنتيني لتدعيم خط هجومه.

وعانى ديبالا هذا الموسم من تراجع دوره في صفوف البيانكونيري وتراجعه لمقاعد الاحتياط في عديد المناسبات بسبب تراجع المستوى والتغير الخططي مع وصول كريستيانو رونالدو.

وفي المقابل، أشارت "لاجازيتا" أن يوفنتوس قد يستثمر الأموال من بيع نجمه لإعادة المحاولة لشراء سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من صفوف لاتسيو.

وقالت الصحيفة إن يوفي سيعرض 60 مليوناً على النادي العاصمي لبيع نجمه، ولكن كلاوديو لوتيتو، رئيس الفريق، يطالب بمائة مليون يورو.

يوفنتوس كان قد أنهى الموسم بطلاً للدوري الإيطالي للموسم الثامن على التوالي، ولكن فشل في التتويج بدوري الأبطال بعد الخروج من ربع النهائي على يد أياكس.