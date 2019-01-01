بايرن ميونيخ ينفي أنباء رحيل كوفاتش ويؤكد استمراره

قبل مواجهة لايبزج في نهائي كأس ألمانيا

أكد كارل رومينيجيه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، أن مستقبل المدرب نيكو كوفاتش مع الفريق ليس محل أي شكوك.

بعض التقارير الصحفية أكدت عدم اقتناع إدارة بايرن بمستوى الفريق هذا الموسم تحت قيادة كوفاتش.

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واستمرت التكهنات رغم حصول البافاري على لقب الدوري الألماني، وسط توقعات بقدوم جولين لوبيتيجي المدرب الأسبق لريال مدريد.

وقال رومينيجيه عن تلك الإمكانية:"من المستحيل أن يصبح مصير المدرب معلقاً على مباراة واحدة فقط".

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وأضاف:"لا توجد أي مشكلة مع نيكو كوفاتش، ومستقبله ليس محل تساؤلات داخل النادي، الجميع يعلم أنه مدربنا للموسم القادم".

وتابع:"أعتقد أن ما حققه معنا في أول موسم له يعتبر نجاحاً كبيراً، وما أثير حول إقالته مجرد شائعات غير صحيحة".

وتأتي تصريحات رومينيجيه قبل مواجهة بايرن مع لايبزج غداً السبت في نهائي كأس ألمانيا.