بايرن ميونيخ يستبعد رحيل هوميلس في يناير

حسن صالح حمديتش يؤكد أن هوميلس خارج عملية الإحلال والتجديد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث حسن صالح حميديتش إداري بايرن ميونيخ حول وضعية اللاعب ماتس هوميلس مع الفريق، حيث أكد أنه لن يرحل عن البايرن خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن هوميلس قد يرحل عن بايرن ميونيخ خلال يناير المقبل، وذلك بعد خلاف بينه وبين إدارة الفريق البافاري.

وعلى الرغم من انتشار هذه الأنباء، إلا أن حسن صالح حمدييتش قد خرج ونفاها تمامًا، وأكد أن ما يقال حول توتر العلاقة بين إدارة النادي وبعض اللاعبين هي أشياء من صناعة الصحافة.

وقال حميديتش بخصوص ذلك: "لا أعلم من الذي تحدث عن احتمالية رحيل هوميلس، ماتس سيستمر معنا، وهو خارج عملية التغيير التي تحدثنا عنها من قبل"

وأضاف: "جميع اللاعبين يمرون بفترات صعبة، ولكن هذا لا يعني أنه أي لاعب يمر بفترة صعبة يجب بيعه والتخلص منه، هذا ليس مبدأنا في بايرن ميونيخ"

يذكر أن الفريق البافاري قد أعلن رحيل نجمي الفريق آريين روبين وفرانك ريبيري بنهاية الموسم، الأمر الذي زاد من التكهنات حول رحيل بعض الأسماء الأخرى.