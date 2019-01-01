بايرن ميونخ يرغب في ضم سانيه

النادي الألماني يأمل في إعادة نجم السيتي إلى ألمانيا

فيسبوك تويتر محمد عماد

يرغب نادي بايرن ميونيخ الألماني في تدعيم صفوفه في الصيف المقبل وبالأخص في مركز الجناح الأيمن والأيسر بعد رحيل كلًا من فرانك ريبيري وأرين روبين عن صفوف النادي البافاري.

وتتجه انظار العملاق البافاري نحو ليروي سانيه صاحب الـ 23 عامًا، جناح نادي مانشستر سيتي الذي يعيش فترة غير جيدة مع النادي الإنجليزي بسبب عدم مشاركته بصفة أساسية هذا الموسم مع المدرب بيب جوارديولا.

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وحسب صحيفة "ديلي ريكورد" فإن نادي مانشستر سيتي لايريد التفريط في أي من نجومه هذا الموسم ولكن اللاعب يرغب في الرحيل بسبب مشاكله مع جوارديولا.

وقد يضطر نادي بايرن ميونيخ لكسر رقمه القياسي مرة أخرى في قيمة التعاقدات بعض ضم لوكاس هيرنانديز بقيمة 80 مليون يورو حيث أن قيمة سانيه قد تتخطى الـ 100 مليون يورو في ظل الأسعار الموجودة في السوق حاليًا.