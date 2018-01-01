بايرن ميونيخ وليفربول.. التاريخ لا يثبت تفوق أحدهما

ليفربول وبايرن ميونيخ، وصراع دور الستة عشر المرتقب بين فريقين لم يفرض أحدهما السيطرة على الآخر

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أسفرت قرعة دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا عن مواجهة مرتقبة بين بايرن ميونيخ وليفربول في نهائي قبل الأوان، المباراة التي اعتبرها البعض قمة ثمن النهائي الأبرز. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وكانت قرعة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا وكذلك قرعة دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي قد أجريت ظهر اليوم الإثنين في مدينة نيون السويسرية، وأسفرت عن مواجهات شرسة هنا وهناك.

وبالرجوع إلى التاريخ، فإن المواجهات التاريخية بين ليفربول وبايرن لا تشير إلى تفوق أحدهما على الآخر، حيث تواجها من قبل في خمس مناسبات فقط.

وانتهت 3 مواجهات من أصل 5 بينهما بالتعادل، بينما فاز ليفربول في واحدة وبايرن في واحدة، وبدأت المواجهات في دور الستة عشر من بطولة أوروبا أبطال الكؤوس 1972، حيث تعادلًا سلبيًا في لقاء الذهاب، بينما فاز بايرن ميونيخ إيابًا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتجددت المواجهة مرة أخرى في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي "الدوري الأوروبي حاليًا" وتحديدًا موسم 1981، حيث تعادلًا سلبًا ذهابًا وإيجابًا بهدف لمثله إيابًا.

بينما يعود الفوز الوحيد لليفربول إلى عام 2001 في بطولة كأس السوبر الأوروبي، وذلك بعد تتويج الريدز ببطولة كأس الاتحاد الأوروبي، بينما كان بايرن ميونيخ هو بطل دوري أبطال اوروبا، وفاز ليفربول بكأس السوبر حينها بتغلبه على البايرن بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يذكر أن المواجهة المنتظرة بينهما في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا تعتبر هي الأولى لهما في المسابقة الأغلى، حيث لم يسبق وأن التقيا في ذات الأذنين.