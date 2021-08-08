بايرن ميونخ يوضح حقيقة مفاوضات ميسي والاهتمام بهالاند!

نادي بايرن ميونخ يعلن بشكل رسمي حقيقة المفاوضات لضم ليونيل ميسي من برشلونة والاهتمام بإرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند.

خرج حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ ليتحدث عن وضع ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الإسباني.

جاء هذا في تصريحات لصالح "سبورت 1"، تطرق خلالها للحديث أيضًا عن موقف فريقه من ضم إرلينج هالاند من صفوف بوروسيا دورتموند.

ما الذي قاله حسن صالح حميديتش عن ليونيل ميسي؟

نفى حميديتش أن يكون بايرن ميونخ قد تفاوض بأي شكل من الأشكال مع ليونيل ميسي في الأيام الماضية.

وقال حميديتش: "لم نتفاوض مع ليونيل ميسي، الأمر لا يمكن التفكير فيه، لسوء الحظ هذا غير ممكن بالنسبة لنا".

ما الذي قاله حسن صالح حميديتش عن إرلينج هالاند؟

على جانب آخر أكد حميديتش أن فريقه قد يكون مهتمًا بالحصول على خدمات إرلينج هالاند في الفترة المقبلة.

وقال حميديتش: "بكل أكيد هو لاعب جيد للغاية ولا يزال شابًا، ولهذا علينا أن ننتبه، هو لاعب من القمة وعلى الأغلب الجميع يريده".

ما هو مصير ليونيل ميسي؟

بحسب ما أكد ليونيل ميسي بنفسه في المؤتمر الصحفي الذي عقده بملعب كامب نو مساء اليوم فمستقبله لم يحسم بعد بشكل نهائي.

لكن كافة التقارير الصحفية تؤكد أن باريس سان جيرمان هي وجهة ميسي المقبلة، بالأخص بعد نفي بيب جوارديولا إمكانية إنضمامه إلى مانشستر سيتي.

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