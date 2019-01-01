بايرن ميونخ يقرر الإبقاء على كوفاتش رغم فضيحة فرانكفورت

نادي بايرن ميونخ يتخذ القرار بالإبقاء على مديره الفني نيكو كوفاتش بالرغم من فضيحة النتيجة الكبيرة أمام فرانفكورت.

قررت إدارة بايرن ميونخ اليوم أن تبقي على المدير الفني الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالرغم من النتائج الأخيرة.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم وشبكة "سبوكس" الألمانية، حيث قررت الإدارة أن بقاء المدير الفني في الوقت الحالي يعد الخيار الوحيد المطروف.

وذكرت الشبكة أن الإدارة اجتمعت بوجود الرئيس أولي أونيس وكارل هاينز رومينيجه وقررا أن يمنحاه فرصة إضافية مع الفريق.

أليجري ومورينيو والمرشحون لخلافة كوفاتش في بايرن ميونخ

ويعتمد مستقبل كوفاتش على نتيجة الفريق في مواجهة دوري أبطال أوروبا المقبلة أمام أولمبياكوس وكذلك في مباراة بروسيا دورتموند بالدوري.

وكان بايرن ميونخ قد تعرض لهزيمة قاسية مساء الأمس أمام آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن كوفاتش سيتم طرده من إدارة النادي في الفترة المقبلة عقب تلك النتيجة القاسية.