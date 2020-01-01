بايرن ميونخ يفتقد لاعبه أربعة أسابيع على الأٌقل للإصابة

بيريشيتش تعرض لإصابة في مران اليوم بعد تدخل من زميله

أعلن هانز فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، غياب لاعبه إيفان بيريشيتش أربعة أسابيع بسبب الإصابة.

وتعرض اللاعب الكرواتي، لإصابة في مران الفريق اليوم، الاستعدادي لمباراة هوفنهايم القادمة.

وسيستضيف الفريق البافاري، نظيره هوفنهايم مساء غد الأربعاء، ضمن مباريات الدور الثالث من كأس ألمانيا.

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وشهد مران اليوم، تدخل عنيف من الوافد الجديد ألفارو أودريوزولا، مما تسبب في إصابة بيريشيتش في الكاحل، ومغادرة المران.

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ومن جانبه قال فليك في تصريحات صحفية عقبت المران: "لديه إصابة في الكاحل الخارجي للقدم، الأمر سيستغرق أربعة أسابيع على الأقل حتى يعود للتدريبات من جديد".

وبهذه الإصابة يغيب صاحب الـ 31 عاماً، عن قمة الدوري الألماني السبت القادم أمام لايبزيج، ومباراة ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.

وانضم اللاعب الكرواتي إلى بايرن، خلال الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً على سبيل الإعارة من إنتر الإيطالي ليخوض مع الفريق 22 مباراة في كافة المسابقات نجح خلالها في تسجيل خمسة أهداف وصناعة 8 آخرين.