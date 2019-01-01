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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

بايرن ميونخ يعلن غياب ريبيري عن الملاعب بداعي الإصابة

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Getty Images
ريبيري يثير الجدل كثيراً الفترة الأخيرة

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن بايرن ميونخ عن تعرض نجمه فرانك ريبيري للإصابة في ختام معسكر الفريق الشتوي المقام بالعاصمة القطرية الدوحة استعداداً لانطلاق الدور الثاني من الدوري الألماني.

وشغل ريبيري الرأي العام مؤخراً بعد هجومه الحاد على صحفي فرنسي عبر "تويتر" بعد الانتقادات له حول مقطع فيديو في أحد المطاعم وهو يتناول لحم مغطى بالذهب.

وذكر بايرن في البيان أن ريبيري تعرض لقطع في عضلات الفخذ الأيمن خلال لقاء تدريبي للفريق، ولكن لم يعلن البيان عن موعد عودته للملاعب.

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وأشار البافاري في البيان أن ريبيري ينضم لكلاً من آريين روبن وكورنتين توليسو في قائمة الغيابات خلال الفترة المقبلة بداعي الإصابة.

وأنهى بايرن معسكره التدريبي بالدوحة ويعود لميونخ لمواصلة الاستعدادات لاستئناف الدوري في 18 يناير بمباراة هوفنهايم.

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