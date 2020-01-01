بايرن ميونخ يشعر بـ"العار" بسبب مشجعيه

هذا هو الوجه السيئ لجمهور بايرن ميونخ..

نعت كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، ما حدث من جماهير ناديه أمام هوفينهايم بـ"العار" مؤكدًا على أنه يشعر بالخجل الشديد ومُطالبًا بضرورة اتخاذ خطوات جادة من الاتحاد الألماني ضد ما حدث.

جمهور بايرن ميونخ الموجود في ملعب هوفينهايم قام برفع لافتات فيها إهانة إلى ديتمار هوب، مالك هوفينهايم، ليقوم مسؤولو النادي البافاري للنزول إلى الملعب ومطالبة الجمهور بالتوقف، ولكن على النقيض، ازداد التراس بايرن في هتافاته ضد الملياردير الألماني.

رومينيجه بعد المباراة قال "ديتمار هوب هو رجل شريف جدًا حرص على أن يؤثر بالإيجاب على كرة القدم في منطقة هوفينهايم بأسرها، ليس هناك عذر لما حدث اليوم.".

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لاعبو بايرن وهوفينهايم خرجوا من المباراة بعد الهتافات ثم عادوا وقرروا أن يمرروا الكرة إلى بعضهم البعض بسلبية شديدة اعتراضًا على ما تقوم به الجماهير، وذلك بموافقة حكم المباراة وباتفاق إداراتي الناديين أيضًا.

رومينيجه واصل "لقد كانت فكرة من اللاعبين بالتشاور مع الحكم، أشعر بالخجل الشديد أنا وبايرن ميونخ من وجهة نظر هذه الفوضى، أعتقد أنه من الجيد أن نستمر في اللعب للنهاية، لقد حان الوقت ليتعاون الاتحاد الألماني مع رابطة البوندسليجا لإيقاف هذه الفوضى.".

وأضاف "هذا هو الوجه القبيح لبايرن ميونخ، لقد قمنا بتصوير كل ما حدث وسنتخذ إجراءات ضد كل من شارك في الأمر وساهم في إخماد مصداقية بايرن ميونخ هنا.".

وأتم "ديتمار رد فعله كان عاطفيًا للغاية، وهذا أمر مفهوم، أخبرته أنني لا يمكنني الاعتذار عما حدث، لقد أغمضنا أعيننا على ما حدث منذ مدة طويلة، ولكن أظن أن الآن سيحدث إعادة تفكير في هذا الأمر بألمانيا.".

"يجب أن أقول بصراحة وأمانة أنني شعرت بالصدمة مما حدث، لم أعد أستمتع بكرة القدم بعد الآن، هؤلاء الناس ليس لهم مكان في ملاعب كرة القدم."

في الوقت نفسه تحدث مانويل نوير وقال "لقد تعرضنا نحن وبايرن ميونخ إلى ضرر كبير، فقد كُنّا نُظهر أداءً كبيرًا في المباراة وتوقفنا، ولا يمكننا ذكر أننا قدمنا مباراة جيدة.".

يذكر أن بايرن ميونخ قد انتصر في المباراة بنتيجة 6 أهداف نظيفة وقدّم مردودًا عظيمًا منذ الدقيقة الأولى، ليواصل بذلك تصدره لترتيب البوندسليجا بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند.



