بايرن ميونخ يستفسر من برشلونة عن كوتينيو

نادي بايرن ميونخ يستفسر عن إمكانية ضمه للبرازيلي كوتينيو من نظيره برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تلقي برشلونة لاستفسار من قبل بايرن ميونخ عن النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو وإمكانية ضمه هذا الصيف.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن النادي الألماني يريد أن يعرف المزيد حول طلبات النادي الكتالوني.

ويسعى برشلونة في الوقت الحالي لإدراج اللاعب ضمن صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان من أجل استعادة مواطنه البرازيلي نيمار دا سيلفا.

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وذكرت الصحيفة أن بايرن ميونخ أمام الوقت من أجل ضم اللاعب، لكن قد يعاني من مشكلة إغلاق سوق الانتقالات في ألمانيا قبل إسبانيا وفرنسا.

ولا يمانع برشلونة فكرة رحيل اللاعب لبايرن ميونخ لو فشلت الصفقة التبادلية مع باريس سان جيرمان من أجل استعادة نيمار.

جدير بالذكر أن فريق بايرن ميونخ يسعى أيضًا لضم اللاعب الألماني ليروي ساني من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.