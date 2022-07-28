بايرن ميونخ يستعين بريال مدريد لإنعاش خزينته

استراتيجية ناجحة للنادي الألماني رغم خسارة ليفاندوفسكي

نجح فريق بايرن ميونخ في إبرام العديد من التعاقدات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويبدو أن السر وراء كل ذلك هو نظيره الإسباني ريال مدريد.

النادي البافاري تعاقد مع ماتايس دي ليخت من يوفنتوس، ريان جرافنبرخ ونصير مزراوي من أياكس أمستردام، ماثيس تل من ستاد رين وساديو ماني من ليفربول.

وساهمت هذه التعاقدات الخمسة في رفع حظوظ بايرن الموسم القادم، رغم خسارة نجمه الأول روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة ولكنه يظل من أنجح الأندية في الميركاتو الصيفي.

ما هو النموذج الذي يسير عليه بايرن؟

حامل لقب البوندسليجا وصل مجموع تعاقداته إلى 140 مليون يورو حتى الآن، بالإضافة لزيادة راتب جناحه سيرج جنابري بعد التوقيع على عقد جديد.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية فإن بايرن قرر اللجوء إلى سياسة ريال مدريد، للحفاظ على توازن النادي من الناحية المالية، بعد الحصول على 45 مليون يورو نظير رحيل ليفاندوفسكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الألماني قرر القيام بتوليد المزيد من الأموال عن طريق بيع بعض اللاعبين الشباب الذين لم يثبتوا أنفسهم للتواجد بشكل منتظم مع الفريق الأول.

وهو نفس الأمر الذي فعله ريال من بعض اللاعبين مثل ثيو هيرنانديز، سيرخيو ريجيلون، مارتين أوديجارد، أشرف حكيمي وأوسكار رودريجيز وغيرهم من الراحلين عن النادي.

من هم ضحايا بايرن ميونخ على طريقة ريال مدريد؟

النادي الألماني قرر التخلي عن كل من مارك روكا وعمر ريتشاردز وكريس ريتشاردز بعدما فشلوا في دخول حسابات المدرب يوليان ناجلسمان.

ومن جانبه قام حسن صالح حميديتش بوضع بعض اللاعبين في قائمة البيع منهم هذا الثلاثي، طمحًا في إيجاد العروض المناسبة لهم للحصول على المزيد من الأموال لإنعاش خزينة النادي.

وبالفعل نجحت هذه الخطة بعد بيع مارك روكا إلى ليدز يونايتد مقابل 12 مليون يورو، وذهب كريس ريتشاردز إلى كريستال بالاس بنفس المبلغ.

وأما عمر ريتشاردز الذي انضم للنادي البافاري بالمجان منذ عام، انتقل إلى نوتنجهام فورست بـ8.5 مليون يورو، ليقوم بتطبيق سياسة ريال مدريد التي جلبت له ما وصل مجموعه إلى 260 مليون يورو على مدار السنوات الماضية ويطمح في مواصلة السير على هذا النهج في المستقبل.