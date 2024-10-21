بايرن ميونخ يستعيد سلاحه الخطير قبل مواجهة برشلونة

أنباء سعيدة لبايرن ميونخ...

كشفت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ، استعاد أحد أسلحته الخطيرة، بعد تعافيه من الإصابة قبل مواجهة برشلونة، المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

ويحل بايرن ميونخ، ضيفًا ثقيلًا على برشلونة، مساء يوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب مونتجويك.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن جمال موسيالا، تدرب مع بايرن ميونخ، في مران اليوم الإثنين، ولكن لم يستقر المدرب فينسينت كومباني، حتى الآن إذا ما كان سيدفع به أمام البلوجرانا في التشكيلة الأساسية ام لا.

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وتعرض اللاعب صاحب الـ 21 عامًا، إلى إصابة في الورك أمام أستون فيلا، في دوري أبطال أوروبا، يوم 2 أكتوبر الحالي، ووفقًا للتقرير الألماني، فإن اللاعب سيحاول التعافي بشكل أكبر حتى موعد المباراة.

وبدأ موسيالا، التدريب بمفرده بداية من الأسبوع، قبل أن يعود إلى التدريبات الجماعية، صباح اليوم الإثنين، وإن لم يتعرض لأي انتكاسة، قد يحجز مكانًا أساسيًا أمام البلوجرانا.