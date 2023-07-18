بايرن ميونخ يستعد للموسم الجديد بانتصار كاسح بنتيجة 27-0

رسالة قوية من بايرن ميونخ لمنافسيه قبل انطلاق الموسم الجديد

حقق فريق بايرن ميونخ فوزًا كاسحًا على نظيره الألماني روتاش إيجيرن بنتيجة 27-0 في مباراة ودية قبل انطلاق الموسم الجديد 2023-2024.

وكانت آخر مرة لعب بايرن ميونخ مع فريق روتاتش إيجرن في عام 2019 وحققوا أيضًا فوز كبير بنتيجة 23-0.

افتتح اللاعب جمال موسيالا، أهداف بايرن ميونخ في الدقيقة الثالثة، وانهى العملاق البافاري الشوط الأول بنتيجة 18-0، وسجل ساديو ماني، هدف واحد فقط في المباراة وهو الهدف الأخير في الدقيقة 89.

وتعرض اللاعب إريك ماكسيم تشوبو موتينج، لإصابة قوية في الركبة خلال الشوط الثاني من المباراة.

وتوج بايرن ميونخ بلقب وحيد خلال الموسم الماضي وهو بطولة الدوري الألماني للمرة 11 على التوالي.