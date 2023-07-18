بايرن ميونخ يستعد للموسم الجديد بانتصار كاسح بنتيجة 27-0

سارة عطية
Bayern Munich celebrate Dortmund 2022-23
بايرن ميونخالدوري الألماني - بوندسليجا

رسالة قوية من بايرن ميونخ لمنافسيه قبل انطلاق الموسم الجديد

حقق فريق بايرن ميونخ فوزًا كاسحًا على نظيره الألماني روتاش إيجيرن بنتيجة 27-0 في مباراة ودية قبل انطلاق الموسم الجديد 2023-2024.

وكانت آخر مرة لعب بايرن ميونخ مع فريق روتاتش إيجرن في عام 2019 وحققوا أيضًا فوز كبير بنتيجة 23-0.

افتتح اللاعب جمال موسيالا، أهداف بايرن ميونخ في الدقيقة الثالثة، وانهى العملاق البافاري الشوط الأول بنتيجة 18-0، وسجل ساديو ماني، هدف واحد فقط في المباراة وهو الهدف الأخير في الدقيقة 89.

وتعرض اللاعب إريك ماكسيم تشوبو موتينج، لإصابة قوية في الركبة خلال الشوط الثاني من المباراة.

وتوج بايرن ميونخ بلقب وحيد خلال الموسم الماضي وهو بطولة الدوري الألماني للمرة 11 على التوالي.

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

17006 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

  • 10737جود بيلينجهام
  • 955كريستوفر نكونكو
  • 1122دومينيك سوبوسلاي
  • 701ميسون ماونت
  • 659ساندرو تونالي
  • 2832صفقة أخرى
17006 الأصوات

اختيارات المحررين