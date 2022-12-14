بايرن ميونخ يريده.. بونو يهدد عرش نوير!

مازن زكيمازن زكي
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Yassine Bounou Morocco 2022Getty Images
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العملاق البافاري يفكر في ضم بونو

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن وجود اهتمام من قبل إدارة فريق بايرن ميونخ بضم حارس مرمى نادي إشبيلية، ياسين بونو، لتعويض غياب مانويل نوير.

حيث أصيب حارس العملاق البافاري بكسر في الساق أثناء إجازته التي استغلها في التزلج على الجليد، ويحاول الرئيس التنفيذي أوليفر كان في الوقت الحالي تعويض غيابه الذي ربما يستمر لنهاية الموسم.

في نفس الوقت، يتألق ياسين بونو بصورة جذبت أنظار العالم كله على ما يقدمه حارس المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث ساهم بعروضه القوية إلى وصول أسود الأطلس لنصف النهائي.

وبحسب ما ورد من صحيفة "TZ" فإن إدارة بايرن تفكر في التعاقد مع بونو في سوق الانتقالات المقبل بشهر يناير من أجل تعويض غياب نوير والاستمرار مع النادي الألماني في المستقبل.

جدير بالذكر أن بونو يستعد للعب مع المنتخب المغربي ضد فرنسا اليوم، الأربعاء، ضمن نصف نهائي بطولة كأس العالم، مما يعني أن المفاوضات إذا حدثت، فسوف تنطلق بعد نهاية المونديال وليس الآن.

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  • 79501فرنسا، 2018
  • 57044ألمانيا، 2014
  • 108420إسبانيا، 2010
  • 39185إيطاليا، 2006
284150 الأصوات
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