بايرن ميونخ يرفض فاينالدوم، وبرشلونة يتأهب!

نادي برشلونة يرفض عرض وكيل اللاعب الهولندي جورجينيو فاينالدوم لضمه في الصيف القادم مجانًا من ليفربول.

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم عن رفض نادي بايرن ميونخ لفكرة ضم اللاعب الهولندي جورجينيو فاينالدوم من صفوف ليفربول.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "Abendzeitung" والتي أكدت أن وكيل اللاعب كان قد عرضه على النادي الألماني في الأسابيع الماضية.

وترفض إدارة بايرن ميونخ فكرة ضم اللاعب لصفوفها لأسباب اقتصادية، رغم كونها صفقة مجانية، إلا أن وكيله طلب راتبًا مرتفعًا للغاية.

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بهذا يتخلص برشلونة من أحد أهم منافسيه على الصفقة التي يحاول ضمها لصفوفه منذ أشهر بعيدة، بالتحديد منذ أن جاء المدير الفني الجديد رونالد كومان.

وينتهي عقد فاينالدوم مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، مما يجعله مطمعًا لعدة فرق، بالأخص في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها كرة القدم.

وحاول برشلونة أن يضم اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية الماضي، وكرر محاولته في الشتاء على استحياء بسبب مشاكل الانتخابات.

جدير بالذكر أن فاينالدوم يمضي حاليًا عامه الخامس مع ليفربول، وكانت فترته مع الريدز ناجحة حتى الآن بالفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.