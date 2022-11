بايرن ميونخ يرفضه مجددًا.. رونالدو لن يغادر مانشستر يونايتد

نفت تقارير صحفية إمكانية انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف فريق بايرن ميونخ الألماني في سوق الانتقالات الشتوي القادم بشهر يناير، بعد انتهاء بطولة كأس العالم قطر 2022.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية قد كشفت أن رونالدو ووكيله جورج مينديش قد عقدا اجتماعًا مع ممثلي بايرن ميونخ الأسبوع الماضي، حيث توجه أفراد من إدارة النادي البافاري إلى إنجلترا لإجراء المحادثات، مع البرتغالي ووكيله.

لكن الصحفي فلوريان بليتنبرج، الذي يعمل في شبكة "سكاي" قد أوضح أن هذه الأنباء غير صحيحة، حيث لا يوجد أي محادثات بين إدارة العملاق البافاري واللاعب.

❗️News #Ronaldo: No transfer meeting with #FCBayern. No transfer in winter - confirmed again. Many reasons but mainly the same as in summer: His age and other plans with the squad. @SkySportDE 🇵🇹 pic.twitter.com/iswnkK9xKh