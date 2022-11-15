بايرن ميونخ يرفضه مجددًا.. رونالدو لن يغادر مانشستر يونايتد

تفاصيل جديدة في قصة رحيل رونالدو

نفت تقارير صحفية إمكانية انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف فريق بايرن ميونخ الألماني في سوق الانتقالات الشتوي القادم بشهر يناير، بعد انتهاء بطولة كأس العالم قطر 2022.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية قد كشفت أن رونالدو ووكيله جورج مينديش قد عقدا اجتماعًا مع ممثلي بايرن ميونخ الأسبوع الماضي، حيث توجه أفراد من إدارة النادي البافاري إلى إنجلترا لإجراء المحادثات، مع البرتغالي ووكيله.

لكن الصحفي فلوريان بليتنبرج، الذي يعمل في شبكة "سكاي" قد أوضح أن هذه الأنباء غير صحيحة، حيث لا يوجد أي محادثات بين إدارة العملاق البافاري واللاعب.

❗️News #Ronaldo: No transfer meeting with #FCBayern. No transfer in winter - confirmed again. Many reasons but mainly the same as in summer: His age and other plans with the squad. @SkySportDE 🇵🇹 pic.twitter.com/iswnkK9xKh — Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 15, 2022

وجاء في تغريدة فلوريان أنه لا يوجد أي مفاوضات بين إدارة بايرن ورونالدو، ولن ينتقل صاروخ ماديرا إلى ألمانيا، وذلك لعدة أسباب قد يكون السن أو التخطيط للمستقبل من ضمنها.

جدير بالذكر أن الحديث عن انتقال رونالدو من مانشستر يونايتد جاء بسبب مقابلته مع بيرس مورجان التي هاجم فيها الإدارة وإريك تين هاج، والتي أكد فيها أيضًا أنه سيعود بعد كأس العالم لـ "تصحيح أوضاع" الشياطين الحمر.