بايرن ميونخ يرد على مفاوضات ليفاندوفسكي بخطف جوهرة برشلونة!

صفقة مجانية قادمة

قرر نادي بايرن ميونخ الألماني، تصعيد الصراع مع برشلونة هذا الصيف، ولكن هذه المرة ليس بسبب النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

مهاجم الفريق البافاري يعتبر هو الهدف الأول للمدرب تشافي هيرنانديز، ولكن الصفقة تبدو معقدة إلى حد كبير حتى الآن.

اللاعب خرج بنفسه للحديث عن رغبته في الرحيل بشكل علني، ولكن بايرن يرفض الاستسلام وقرر توجيه ضربة لبرشلونة.

كيف رد بايرن على مفاوضات ليفاندوفسكي؟

كشفت صحيفة "as" الإسبانية، عن رغبة بايرن في ضرب برشلونة في عقر داره، بالتعاقد مع أحد أهم الجواهر بالنادي.

وأوضحت أن بايرن يستهدف التعاقد مع آدم أزنو الظهير الأيسر بفريق الشباب، والذي يتمتع بسمعة هائلة داخل النادي الكتالوني.

🔟 days until we get back to work! pic.twitter.com/El6d5kdd7W — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 24, 2022

وقالت الصحيفة إن بايرن ينتظر يوم 30 يونيو الجاري، وهو موعد نهاية عقد اللاعب من أجل الحصول على خدماته بشكل رسمي.

ويطمح النادي الألماني في استغلال الظروف الاقتصادية التي يمر بها برشلونة، حيث تمنعه من توفير الشروط المادية الأنسب للحفاظ على نجمه الشاب.

من هو آدم أزنو؟

اللاعب البالغ من العمر 16 سنة يعتبر خليفة جوردي ألبا في برشلونة، وكان من المتوقع تصعيده بفريق المدرب تشافي هيرنانديز قريبًا.

ويتميز الظهير الشاب بالسرعة والنزعة الهجومية، وسبق له أن ظهر مع المنتخب الإسباني تحت 16 سنة وقدم مستويات مبهرة.

وجذب اللاعب أنظار العديد من الأندية الأوروبية أبرزها بوروسيا دورتموند وليفركوزن ويوفنتوس وبنفيكا، ولكن يبدو أن بايرن هو الأقرب للفوز بخدماته.

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