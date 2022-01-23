بايرن ميونخ يرد بشكل حاسم على الاهتمام بدي يونج

أكد هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ على رضاه التام عن وضع فريقه الحالي وعدم احتياجه لأي تدعيمات قريبًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح شبكة "سكاي سبورت"، وأكد خلالها أن النادي لن يقوم بأي عمليات خلال سوق الانتقالات الشتوية.

يأتي هذا بالتزامن مع الأنباء التي انتشرت عن وجود رغبة من بايرن ميونخ في الحصول على خدمات الهولندي فرينكي دي يونج.

وقال هاينر: "لدينا فريق قوي للغاية، ولا أرى أي سبب يجعلنا ندخل سوق الانتقالات في الشتاء".

كما تطرق للحديث عن عملية تجديد عقد اللاعب نيكلاس زوله مع الفريق، وأكد أن كل شيء في يده هو بالوقت الحالي.

وأردف هيربرت: "لقد تقدمنا بعرض من أجل تجديد عقد زوله، في الوقت الحالي كل شيء في يده هو فقط".

جدير بالذكر أن حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للفريق كان قد خرج في تصريحات اليوم وقال: "لدينا فريق متكامل، ولا شيء سيحدث في سوق الانتقالات".