بايرن ميونخ يخسر بخماسية من فريق درجة ثانية وديًا

نادي بايرن ميونخ يتعرض لخسارة عرضية من نظيره نورمبيرج في مباراة ودية تحضيرية للنصف الثاني من الموسم.

تعرض فريق بايرن ميونخ لخسارة كبيرة من نظيره نورمبيرج بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم وديًا.

جاءت تلك الهزيمة في إطار استعدادات بايرن ميونخ للعودة لخوض لقاءات النصف الثاني من الموسم سواء في الدوري الألماني أو الكأس أو دوري أبطال أوروبا.

وتقدم فريق نورمبيرج في الدقيقة الـ22 عن طريق اللاعب السويسري ميشيل فري بصناعة من زميله الألماني هاننو بيهرينز.

وتعادل بايرن ميونخ عن طريق الشاب ألفونسو دايفيز في الدقيقة الـ 35 من عمر المباراة وبصناعة المخضرم توماس مولر لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة.

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ومع بداية الشوط الثاني أجرى كل مدير فني تغييرات عديدة فلم نشاهد أي لاعب من هؤلاء الذين تواجدوا في الشوط الأول من المباراة.

وسريعًأ سجل فريق الدرجة الثانية هدفه الثاني عن طريق ميكائيل إسحق في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني وبعدها صنع بنفسه الهدفين الثالث والرابع لزميليه آدم زيرلاك وفابيان شولسنير في الدقيقتين الـ 58 والـ 60 من عمر المواجهة.

أهدر بعدها ميكائيل كويسانسي الهدف الثاني لبايرن ميونخ من ركلة جزاء قبل أن يضيف روبن هاك الخامس لنورمبيرج ويسجل تيلمان الهدف الثاني للبافاري.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ قد أقام معسكرًا تدريبيًا خلال الأيام الماضية في العاصمة القطرية الدوحة انتهى مساء الأمس وغادروا لألمانيا بعده بشكل مباشر.