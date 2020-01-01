بايرن ميونخ يحسم مصير نجم ريال مدريد

القرار تم اتخاذه بالفعل..

أوردت شبكة "شبورت 1" الألمانية في تقرير لها أن بايرن ميونخ قد قرر عدم شراء ألفارو أودريوزولا، لاعب ريال مدريد المُعار إلى العملاق البافاري منذ يناير الماضي.

وكان العملاق البافاري قد ضم أودريوزولا لدعم الجبهة اليُمنى بعد تحويل هانزي فليك لجوشوا كيميش إلى منتصف الملعب، ليصبح بنيامين بافارد وحيدًا في مركز الظهير.

أودريوزولا لم يخض سوى 70 دقيقة بقميص بايرن ميونخ منذ انضمامه في يناير، حيث حلّ بديلًا أمام بادربورن وهوفينهايم قبل توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

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وبحسب ما قالته شبورت 1 فإن الإدارة الألمانية بدأت بالفعل في بحث عن خيارات أخرى لدعم الجبهة اليُمنى في الصيف، على أن يعود اللاعب الإسباني لسانتياجو برنابيو.

أودريوزولا خرج من حسابات زين الدين زيدان هذا الموسم، حيث فضّل المدرب الفرنسي الاعتماد على داني كارفخال ووضع ناتشو وميليتاو كبديلين له، ليخرج معارًا مع عدم وجود بند شراء لبايرن.

موقف صاحب الـ24 عامًا في الموسم المقبل سيكون صعبًا للغاية، حيث سيعود أشرف حكيمي هو الآخر من إعارته لبوروسيا دورتموند، وبالتالي ففرص مشاركة أودريوزولا ستكون معدومة تقريبًا.

يذكر أن الدولي الإسباني انضم إلى ريال مدريد بُناء على رغبة المدرب الأسبق جولين لوبيتيجي في صيف 2018 نظير 30 مليون يورو قادمًا من ريال سوسيداد، وقد خاض 27 مباراة فقط بالقميص الملكي.