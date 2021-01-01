بايرن ميونخ يؤكد استمرار فليك وعدم رحيله لمنتخب ألمانيا

لا نية لتركه أبدًا..

شدد كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، على بقاء هانزي فليك في منصب المدير الفني للعملاق البافاري وعدم توليه مسؤولية منتخب ألمانيا الصيف المقبل.

وكان يواخيم لوف قد أعلن رحيله عن تدريب منتخب ألمانيا بعد يورو 2020 المقرر له الصيف المقبل، ليُنهي 15 عامًا قضاها على دكة بدلاء المانشافت جلب خلالهم لقب كأس العالم 2014.

صحيح أن هانزي فليك لم يتمم عامه الثاني كمدرب لبايرن ميونخ بعد، إلا أنه تمكن من تحقيق السداسية التاريخية للبافاري، وبالتبعية بات مرشحًا أساسيًا لخلافة لوف.

ما الذي قاله رومينيجه عن رحيل فليك للمنتخب الألماني؟

تحدث رومينيجه بعد فوز بايرن ميونخ العريض على شتوتجارت بأربعة أهداف نظيفة في البوندسليجا، وقال "لقد قلت لفليك أننا راضون للغاية عن عمله".

كما أضاف "نصحناه بأن يكمل عقده معنا، أخبرت هانزي ذلك بعبارات واضحة للغاية لا لبس فيها".

عقد فليك مع بايرن ميونخ ممتد حتى صيف 2023، وبالنسبة لرومينيجه بإن رحيل المدرب "ليس من ضمن الاحتمالات، بقاؤه هو حقيقة مؤكدة".

في النهاية، أكد رومينيجه على الاتحاد الألماني لا يتواصل مع أي مدرب مرتبط بتعاقد مع أي نادٍ.

"الرئيس فريتس كيلير تحدث معي هذا الأسبوع وأكد لي ذلك".

إذا صح ما قاله الاتحاد الألماني ممثلًا في رئيسه، فهذا يعني أن الثنائي يورجن كلوب ويوليان ناجلسمان خارج حساباتهم أيضًا باعتبار أنهما مرتبطان بعقد مع ليفربول ولايبزيج.

من هو المدرب الأوفر حظًا لتدريب منتخب ألمانيا؟

في حين أن الثلاثي فليك وكلوب وناجلسمان كانوا الأكثر ارتباطًا بتدريب منتخب ألمانيا، يبدو أنهم حاليًا خارج دائرة المرشحين.

أعلن كلوب وناجلسمان من قبل استمرارها في العمل مع ليفربول ولايبزيج بصورة طبيعية، واعتبرا نفسهما بعيدًا عن خطوة تدريب المانشافت.

المرشح الأوفر حظًا لتدريب ألمانيا حاليًا هو رالف رانجنيك، مدرب لايبزيج وشالكه السابق، والذي أجرى محادثات مؤخرًا مع الرويال بلوز للعودة في منصب المدير الرياضي.

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