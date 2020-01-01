بايرن ميونخ وإشبيلية: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة بايرن ميونخ أمام إشبيلية في بطولة كأس السوبر الأوروبية، والمُقامة على ملعب بوشاكش آرينا بالمجر.

بايرن ميونخ 1 × 1 إشبيلية

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65' ركلة حرة لبايرن ميونخ من على حدود منطقة الجزاء ولكن تسديدة ألابا أتت فوق المرمى بأمتار.

63' هدف جديد لبايرن ميونخ عبر ساني ولكن الحكم يتدخل مرة أخرى ويلغيه بدعوى وجود خطأ على ليفاندوفسكي وهو يُمرر الكرة لزميله داخل منطقة الجزاء.

55' تسديدة قوية من جنابري أرضية تصدى لها ياسين بونو بنجاح، وأكملها ليوري ساني ولكن دفاع إشبيلية أخرج الكرة بنجاح.

51' تقنية الفيديو تلغي الهدف بسبب وجود ليفاندوفسكي في موقف تسلل.

50' جووووووووووووووووووووووول! ليفاندوفسكي يحرز الهدف الثاني!

46' نووووووووووووووووير! تصدي مميز من الحارس الألماني لعرضية من أوكامبوس حوّلها دي يونج ناحية المرمى ولكن العملاق تألق وصدها وتحولت إلى ركنية

بداية الشوط الثاني!

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، استراحة ونواصل في الشوط الثاني.

45' دقيقتان وقت محتسب بدلًا من الضائع.

40' السيطرة حاليًا لبايرن ميونخ ولكن عمومًا بدون خطورة، البافاري يبدو الأقرب للتسجيل وإشبيلية متراجع للغاية.

34' إشبيلية يحرز الهدف الثاني عبر لوك دي يونج من انفراد بمرمى نوير، ولكن حكم المباراة يُلغيه بداعي التسلل.

33' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول! بايرن ميونخ يتعادل بعد عرضية من مولر هيأها ليفاندوفسكي بقدمه لجورتيسكا داخل منطقة الجزاء ليحولها بباطن القدم في شباك ياسين بونو.

29' ماذا أهدرت يا ليفاندوفسكي؟ انفراد بياسين بونو ولكن حاول وضعها من فوق الحارس الذي تألق وتصدى لها بسهولة شديدة.

26' اختراق بافاري جديد من نصف الملعب عبر توماس مولر وتمريرة في الجبهة اليُمنى داخل منطقة الجزاء لبافارد الذي سدد كرة باتجاه المرمى ولكنها أتت خارج المرمى.

21' تهديد جديد من بايرن ميونخ بعد عرضية من ليفاندوفسكي أرضية واجهها توماس مولر بقدمه باتجاه الشباك لولا قدم كوندي التي حولتها لركنية في اللحظة الأخيرة، فرصة خطيرة جدًا.

19' ركلة حرة من الجبهة اليُسرى لعبها كيميش على رأس زوله الذي حولها باتجاه منطقة الستة أمتار ولكن دفاع إشبيلية تدخل وأخرج الكرة للركنية.

16' بايرن ميونخ يستحوذ على الكرة ولن صمود دفاعي لإشبيلية، لا خطورة على مرمى ياسين بونو حتى الآن.

12' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول! أوكامبوس يحول ركلة الجزاء على يمين نوير الذي ارتمى يسارًا وهدف لإشبيلية.

10' ركلة جزاء لإشبيلية! عرضية من الجبهة اليُمنى وجهها لوك دي يونج برأسه باتجاه إيفان راكيتيتش الذي عرقله دافيد ألابا داخل منطقة الستة أمتار!

7' حتى الآن المباراة منحسرة في منتصف الملعب، الاستحواذ متبادل بالتساوي بين الفريقين ولا خطورة على المرمى تذكر.

1' الظهور الأول الخطير لبايرن ميونخ من تمريرة لجورتيسكا إلى جنابري على الجبهة اليُمنى لكن عرضيته وجدت ياسين بونو بالمرصاد

الآن بداية المباراة!

تشكيل بايرن ميونخ:

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

لوكاس هيرنانديز - دافيد ألابا - نيكلاس زوله - بنيامين بافارد

ليون جورتيسكا - جوشوا كيميش

سيرج جنابري - توماس مولر - ليوري ساني

روبرت ليفاندوفسكي

البدلاء: ألكسندر نوبل - كريس ريتشاردز - خافي مارتينيز - ألفونسو ديفيس - ماليك تيلمان - توليسو - جمال موسيالا - جيروم بواتينج - سفِن أولرايش - جوشوا زيركزي - ميشيل كويسانسي

تشكيل إشبيلية:

التشكيل | 4-3-3

ياسين بونو

سيرخيو إسكوديرو - دييجو كارلوس - جوليس كوندي - خيسوس نافاس

خوان جوردان - فيرناندو - إيفان راكيتيتش

لوكاس أكامبوس - لوك دي يونج - سوسو

البدلاء: فرانكو فاسكيز - خافي دياز - سيرجي جوميز - يوسف النصيري - أوليفر توريس - منير الحدادي - كارلوس فيرنانديز - توماس فاتشليك - بريان خيل - نيمانيا جوديلي

ليفربول هو حامل كأس السوبر الأوروبي الحالي بعد فوزه على غريمه تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في نهائي الموسم الماضي بركلات الترجيح.

هذا العام، ستستضيف المباراة في بوشكاس أرينا في بودابست، المجر، والتي تتسع لـ 67215 مشجع. ستكون هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها الملعب كأس السوبر.

كأس السوبر الأوروبي هي مباراة كرة قدم سنوية يتنافس عليها أبطال بطولتي الأندية الرئيسيتين في القارة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في النقل المباشر الكتابي الذي يقدمه موقع جول لمباراة كأس السوبر الأوروبية بين بايرن ميونخ وإشبيلية والمقامة في المجر بملعب بوشكاش آرينا.