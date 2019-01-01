بايرن ميونخ مهدد بفقدان نوير في الكأس

مانويل نوير نجم حراسة المرمى الألماني ولاعب بايرن ميونخ مهدد بالغياب عن مواجهة فريقه البافاري بالكأس أمام هيرتا برلين بسبب إصابة في إصبع يده.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم أن اللاعب مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا لا يزال مهددًا بعد خوض لقاء فريقه المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" والتي أكدت أن الحارس المخضرم لا يزال يعاني من آثار الإصابة التي تعرض لها قبل عدة أيام في تدريبات الفريق.

ويعاني نوير من إصابة في إصبع يده منعته من المشاركة في لقاء الفريق الأخير أمام باير ليفركوزن في الدوري الألماني هذا الأسبوع.

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وتعرض بايرن ميونخ لخسارة جديدة هذا الأسبوع أمام ليفركوزن بثلاثة أهداف لهدف ليبتعد خطوة جديدة عن بروسيا دورتموند متصدر ترتيب الدوري الألماني.

ورفض نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ أن يوضح حالة نوير بعد مواجهة ليفركوزن تاركًا التكهنات لتأخذ طريقها في استنتاج إمكانية غيابه.

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جدير بالذكر أن بايرن ميونخ سيواجه هيرتا برلين يوم الأربعاء المقبل ضمن لقاءات دور الـ 16 من كأس ألمانيا والذي يقام من مباراة واحدة فقط.