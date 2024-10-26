صفقة ريال مدريد في خطر .. "طرف ثالث" يتدخل لخطف ألفونسو ديفيس

بايرن لا يريد تلبية مطالبه

بعد فترة طويلة من ارتباطه بريال مدريد والأنباء عن تدخل برشلونة، قرر مانشستر يونايتد اقتحام سباق التعاقد مع ألفونسو ديفيس مدافع نادي بايرن ميونخ الألماني.

عقد اللاعب الكندي مع بايرن ينتهي في يونيو 2025، والمحادثات التي أجراها ناديه معه حول التوقيع على عقد جديد، لم تسفر عن أي شيء حتى الآن، لتصبح المنافسة مفتوحة حول التعاقد معه في صفقة انتقال حر.

شبكة "سكاي" الألمانية، أكدت أن ديفيس أبلغ بايرن بمطالبه المادية، لكنهم غير مستعدين لدفع هذه المبالغ، ليصبح رحيله هو الخيار الأنسب، في الوقت الذي لا يمانع فيه مانشستر تلبية أجره العالي، لأن هذه القصة لم تمثل أي مشكلة للشياطين الحمر في الماضي.

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وأوضحت أن إدارة مانشستر الجديدة بقيادة السير جيم راتكليف، كانت تريد تخفيض فاتورة الأجور، والتوقف عن دفع مبالغ ضخمة للاعبين، ولكنهم لا يمانعون القيام باستثناء من أجل ديفيس، خاصة وأن الظهير الأيسر الكندي لن يطلب أي رسوم انتقال، ويعتبر من أفضل اللاعبين بمركزه في العالم.

وفي سياق متصل، ينتظر ريال مدريد خلف الكواليس، ويترقب موقف مانشستر يونايتد الذي قيل إنه يقوم بجمع المعلومات فقط عن أي صفقة محتملة، حيث يظل الميرينجي أحد أقوى المرشحين للتعاقد مع اللاعب رغم تدخل النادي الإنجليزي.