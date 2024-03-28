"بايرن ميونخ ليس عادلًا" .. وكيل ألفونسو ديفيس يضعه على أعتاب ريال مدريد!

اتهامات علنية من وكيل الظهير الكندي

يبدو أن الحرب المفتوحة بدأت بالفعل بين بايرن ميونخ وألفونسو ديفيس، مما يسير في صالح ريال مدريد ومحاولاته لضم اللاعب.

ديفيس كان قريبًا من تجديد عقده مع بايرن العام الماضي، ولكن نظرًا لاهتمام ريال قرر اللاعب الصمود وعدم التجديد رغم انتهاء عقده في يونيو 2025، مما يثير القلق داخل العملاق الألماني.

صحيفة "as" الإسبانية قالت إن بايرن أعطوا ديفيس إنذارًا نهائيًا، للحصول على رد حاسم بخصوص عرض التجديد الأخير خلال أسبوعين، ولكن وكيله نيك هوسيه، قرر الخروج في تصريحات يتهم فيها بايرن بالاندفاع والتسرع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال وكيل النجم الكندي في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية:"الآن يعطوننا إنذارًا وعلينا الرد خلال أسبوعين لأن النادي تحت ضغط وهذا أمر غير عادل".

وأضاف:"من الظلم أن يقوموا بالهجوم على ألفونسو ديفيس الآن، كنا على وشك التوصل لاتفاق قبل عام، ثم تم اسبتدال إدارة النادي بالكامل ولم نسمع أي شيء لمدة سبعة أشهر، على الرغم من محاولاتي للتواصل معهم خلال تلك الفترة".

وتابع:"إنه عقد مهم للغاية في مسيرة ألفونسو ومن غير المنطقي اتخاذ القرار دون معرفة من سيكون المدرب الموسم المقبل، أو كيف سيكون الفريق، ولهذا السبب نعتقد أنه من غير العدل الرد على الإنذار النهائي، سنقرر ما سنفعله في نهاية الموسم عندما يكون هناك المزيد من الوضوح".

وتأتي هذه التصريحات لتصب المزيد من الزيت على النار بين ديفيس وبايرن وتقربه من ريال مدريد، خاصة وأن اللاعب ليس الظهير الأيسر الأساسي بلا منازع مثلما اعتاد السنوات الماضية، حيث أصبح المدرب توماس توخيل يراهن على رافاييل جيريرو أكثر منه خلال الأشهر الأخيرة.