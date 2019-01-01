بايرن ميونخ ولايبزج يتصارعان على مدافع موناكو

بايرن يبحث عن تدعيمات

تحدثت تقارير في ألمانيا عن صراع بين بايرن ميونخ ولايبزج على التعاقد مع مدافع موناكو بينيامين هنريكس في انتقالات يناير المقبلة.

ويعاني البافاري من عدة غيابات في خط دفاعه بعد إصابة لوكاس هيرنانديز ونيكلاس سوله، وتراجع مستوى جيروم بواتينج وخافي مارتينيز.

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وذكرت "كيكر" أن بايرن حدد هنريكس بسبب قدرته على شغل عدة أماكن في خط الدفاع، مابين الظهير الأيمن والأيسر، وحتى وسط الملعب المدافع.

وأشارت الصحيفة أن اللاعب يريد مغادرة موناكو بسبب عدم مشاركته أساسياً، مما يجعله خارج حسابات يواخيم لوف، مدرب ألمانيا، لأمم أوروبا.

الصحيفة تحدثت أن بايرن ميونخ ليس الفريق الوحيد المهتم بالمدافع الألماني، ولكن أيضاً لايبزج، وأفادت بأن موناكو لا يمانع بيعه في يناير.

وأورد التقرير أن موناكو حدد سعر هنريكس في حدود 30 مليون يورو، ولكن قد يتفاوض في حال وصول عرض بقيمة 25 مليوناً.

ويمتد عقد اللاعب مع ناديه حتى 2023، وسبق له الفوز بكأس القارات 2017 رفقة المنتخب الألماني.