كومان يتجاهل برشلونة ويختار ناديه القادم بعد رسالة بايرن ميونخ!

الجناح الفرنسي يستعد للرحيل خلال الأيام القادمة

قرر كينجسلي كومان تحديد الفريق الذي يريد الانتقال له، في حالة الرحيل عن بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كومان ارتبط بالانضمام للعديد من الأندية في الأسابيع الماضية، وعلى رأسها الأهلي السعودي، مانشستر سيتي، برشلونة وباريس سان جيرمان، ويبدو أن العملاق الفرنسي هو الأوفر حظًا للفوز بالصفقة "لو أراد ذلك".

شبكة "سكاي" الألمانية قالت إن كومان عرض نفسه على برشلونة، لكنه لن ينتظر تقدم النادي الكتالوني بعرض لضمه، مفضلًا العودة إلى باريس مرة أخرى، حيث سبق له ارتداء قميص الفريق الفرنسي بمراحل الشباب ولعب للفريق الأول في 2013 قبل رحيله إلى يوفنتوس بعدها بعام واحد.

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وأشارت إلى أن الجناح الفرنسي منح باريس الأولوية على أي عرض آخر، رغم أنه ليس من الواضح قيام النادي الفرنسي بمحاولة استعارته من بايرن ميونخ، خاصة بعد التعاقد ديزيريه دوي لتدعيم خط هجوم المدرب لويس إنريكي.

وأوضحت الشبكة أن كومان تلقى اتصالًا من بايرن يفيد بأنه قابل للانتقال منذ حوالي عشرة أيام، وأن وكلاءه يعملون على إيجاد فرصة مناسبة له بأحد كبار أوروبا خلال الأيام القليلة القادمة.

وأما بالنسبة لبرشلونة فلم يطلب النادي التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي حتى الآن، لأن ديكو المدير الرياضي للنادي يجد صعوبة كبيرة في تحمل راتب الجناح الفرنسي الذي يصل إلى 17 مليون يورو في الموسم الواحد.

جدير بالذكر أن الهدف الرئيسي لبرشلونة في الوقت الحالي بمركز الجناح الأيسر هو لويس دياز لاعب ليفربول، وذلك بعد تعثر المفاوضات للتعاقد مع نيكو ويليامز من أتلتيك بيلباو.