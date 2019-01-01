بايرن ميونخ كان قريبًا من التعاقد مع ماني

صفقة كبيرة كادت أن تحدث في صفوف العملاق البافاري مؤخرًا

يعد النجم السنغالي ساديو ماني أحد أفضل نجوم كرة القدم في العالم بالوقت الحالي وهو دائمًا ينافس على لقب الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز بالمواسم الأخيرة.

حيث قد نجح في الفوز بلقب الهداف الموسم الماضي بالتساوي مع زميله المصري محمد صلاح ونجم مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو.

وفي تصريحات ربما تكون مفاجئة للبعض من قبل رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني قال: "بايرن كان مهتمًا بالتعاقد مع ساديو ماني منذ سنوات، ولكن الأمور لم تسر على النهج الصحيح حينها مما جعله ينضم لصفوف ساوثامبتون ومن بعد ذلك ليفربول".

وبالحديث عن المدرب الجديد للعملاق البافاري بعد إقالة نيكو كوفاتش مؤخرًا، قال: "فليك هو من يقود الفريق بالوقت الحالي ولكن سنقوم بعمل إجتماع بالفترة المقبلة، ربما بعد اللقاء القادم من أجل تحديد مصير الفريق حتى نهاية الموسم الحالي".

مــــــــســــــــتــــــــــــحــــــيـــــــــــلــــــة يا شتيجن! 😳😳😳pic.twitter.com/yVHzoJO4WL — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 1, 2019

يذكر أن النادي البافاري لا يقدم المستوى المعهود له في بطولة الدوري الألماني وقد خسر المباراة الماضية أمام بايرليفركوزن بنتيجة 2-1.