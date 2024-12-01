بعد طرده بلقاء بايرن ميونخ .. لويس إنريكي يكشف سبب استبعاد عثمان ديمبيلي أمام نانت!

مدرب باريس سان جيرمان يكشف عن سر استبعاده لديمبيلي من التشكيل الأساسي

كشف المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن سبب استبعاده للجناح عثمان ديمبيلي، خلال مباراة نانت الأخيرة، وذلك بعدما تعرض للطرد في مباراة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا.

وتعادل باريس سان جيرمان أمام نانت بهدف لمثله، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس السبت، بالجولة 13 ضمن منافسات الدوري الفرنسي، حيث شهد تشكيل الفريق الباريسي الأساسي غياب ديمبيلي، بينما شارك كبديل بالشوط الثاني.

وقال إنريكي خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "هي رسالة أحب أن أرسلها مباشرة إلى لاعبي فريقي دائمًا، ليس كل يوم ولكن عندما يكون ذلك ضروريًا".

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وأضاف: "كما أن الرسالة إلى مشجعينا أيضًا، ليس لدي أي شكوك من لاعبي فريقي، ولكنني أريدهم أن يتحسنوا جميعًا ويكشفوا عن أنفسهم، وأن يتدربوا بجِد عندما لا يلعبون أو لا يقومون بالإحماء".

وواصل: "يجب أن يشعر اللاعب الأساسي بأنه قد يفقد مكانه، وأن يفكر الهداف في تسجيل المزيد من الأهداف، والمدافع أن يفكر في تقديم أقصى ما لديه، وهذا هو هاجسي كمدرب".

وشارك عثمان ديمبيلي كبديل في مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت، بالدقيقة 73 من زمن المباراة، بدلًا من اللاعب الكوري الجنوبي لي كانج إن.