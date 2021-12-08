بايرن ميونخ ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

بايرن ميونخ × برشلونة

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انطلاق المباراة

تشكيل بايرن ميونخ:

التشكيل| 4-2-3-1

مانويل نوير

ألفونسو ديفيس - نيكلاس سولة - دايوت أوباميكانو - بينجامين بافارد

جمال موسيالا - كورينتين توليسو

ليروي ساني - توماس مولر - كونسيلي كومان

روبرت ليفاندوفيسكي

تشكيل برشلونة:

التشكيل| 3-4-3

أندريه تير شتيجن

رونالد أراوخو - جيرارد بيكيه - كليمون لونجليه

جوردي ألبا - فرانكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - سيرجينو ديست

جافي - ممفيس ديباي - عثمان ديمبيلي

في المقابل، يحتاج برشلونة إما إلى الفوز على العملاق البافاري في مهمة تبدو شبه مستحيلة بسبب الفوارق الفنية الحالية بين الفريقين، أو إلى تعثر بنفيكا أمام دينامو كييف، حيث يحتل البلاوجرانا المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ومن خلفه النسور وفي جعبتهم 5 نقاط.

نجح بايرن ميونخ في الفوز بكل مبارياته السابقة ليضمن الصدارة والتأهل، ويسعى البافاري ليكون ثالث الأندية في نسخة الموسم الحالي التي حققت العلامة الكاملة في دور المجموعات بعد ليفربول وأياكس والذين وصلوا إلى النقطة 18 في 6 مباريات.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة بايرن ميونخ وبرشلونة، في إطار مباريات الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على ستاد أليانز أرينا.