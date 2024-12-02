مفاجأة غير سعيدة لريال مدريد.. ألفونسو ديفيس يقترب من التجديد لبايرن ميونخ!

النادي البافاري يقترب من مبتغاه!

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن قرب نادي بايرن ميونخ من تجديد عقد لاعبه الكندي ألفونسو ديفيس ظهيره الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت قناة "سبورت 1" الألمانية، والتي أكدت أن وكيل اللاعب وبايرن ميونخ اجتمعا مؤخرًا وتفاهما بشكل كبير على العقد الجديد.

وخفض الوكيل مطالبه فيما يتعلق براتب اللاعب بشكل كبير بحسب القناة، وهو ما يعني انفراجة كبيرة في المفاوضات بينهما.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن ريال مدريد يملك اتفاقًا شبه مكتملًا مع اللاعب الكندي من أجل ضمه في الصيف المقبل إلى صفوفه.

جدير بالذكر أن عقد ديفيس الحالي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويستطيع الانتقال لأي فريق بشكل مجاني في الصيف القادم لو أراد ذلك، ما لم يجدد تعاقده مع البافاري.