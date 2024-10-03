"فينسنت، نحن نستمتع" .. رد غير متوقع لرئيس بايرن ميونخ على الهزيمة من أستون فيلا

لم ينكر لحظات الفرح التي جلبها البلجيكي

حرص يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، على التقليل من أهمية الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا.

بايرن يحظى بانطلاقة مميزة للموسم تحت قيادة المدرب الجديد فينسنت كومباني، ولكنه تعرض للصدمة الأولى له بالخسارة من أستون فيلا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، الأربعاء، في الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري الأبطال، في واحدة من أكبر المفاجآت بالبطولة.

دريسن قال في خطابه التقليدي الذي ألقاه أمام المشجعين والرعاة البارزين عبر صحيفة "بيلد" الألمانية:"فينسنت، نحن على يقين بأنك ربما تسببت في القليل من الحزن لنا اليوم، ولكنك أعطيتنا الكثير من الفرح في المباريات القليلة الماضية أيضًا، من خلال خطابك وأسلوبك وتفاعلك مع اللاعبين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"نحن نؤمن أنك ستجلب لنا الفرح مرة أخرى، ونشعر بسعادة كبيرة لتواجدك معنا، الطريقة التي نلعب بها كرة القدم تجعلنا سعداء للغاية، نشعر الآن أن الفريق يستمتع بما يقوم به".

جدير بالذكر أن بايرن خسر نقطتين فقط خلال ست مباريات بالدوري الألماني، حيث يحتل الفريق صدارة المسابقة حتى الآن، كما سجل 9 أهداف في الفوز الأول بدوري الأبطال هذا الموسم أمام دينامو زغرب الكرواتي.