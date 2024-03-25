المدرسة الإيطالية الحل .. بايرن ميونخ يضع حلاً بديلاً لألونسو

من يدرب بايرن الموسم المقبل؟

تحدثت أنباء عن خطة بديلة من إدارة بايرن ميونخ من أجل تأمين خليفة للمغادر في الصيف توماس توخيل إذا فشل تعيين تشابي ألونسو مدرباً للفريق.

وأعلن بايرن بالفعل رحيل توخيل بنهاية الموسم بغض النظر عن ما سيحدث في دوري أبطال أوروبا، وارتبط البافاري بعدة مديرين فنيين أبرزهم قائد ليفركوزن تشابي ألونسو.

وذكر "كريستيان فالك" من "بيلد" أن الخطة البديلة في بايرن حال فشل المفاوضات مع ألونسو هي مدرب برايتون روبرتو دي زيربي، والذي يحظى باهتمام من ليفربول كحال ألونسو كذلك.

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وأوضح التقرير أن ماكس إيبرل، المدير الرياضي في بايرن، تواصل بالفعل مع المدير الفني الإيطالي في الأيام الماضية لاستطلاع موقفه من تدريب العملاق الألماني.

وأكد التقرير أن الهدف الأول يبقى ألونسو، وسط تأكيدات، آخرها من "سكاي" بأن المدرب الباسكي أعطى الضوء الأخير للبقاء في ألمانيا وترك ليفركوزن نحو بايرن الموسم المقبل.