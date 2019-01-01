بايرن ميونخ بلا حارس مرمى في نهائي الكأس

كيف سيلعب بايرن ميونخ في غياب مانويل نوير؟

يعاني بايرن ميونخ من غياب مانويل نوير وسيفن أولرايتش، حارسا مرمى الفريق، في مباراة نهائي كأس ألمانيا يوم السبت المقبل أمام لايبزيج.

نوير تعرض لإصابة أبعدته عن المباريات الأخيرة مع البافاري قبل أن يلحقه أولرايتش.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أنّ النادي البافاري في أزمة حقيقة قبل لقاء لايبزيج، إذ لا يزال نوير بعيدًا للإصابة ومن الصعب أن يكون جاهزًا في المباراة.

وأوضحت أنّ أولرايتش هو الآخر تعرض لإصابة في تدريبات الفريق بعد الفوز بالدوري الألماني أمام فرانكفورت.

هل المدرسة الألمانية هي الأفضل على مستوى حراسة المرمى؟ 🤨pic.twitter.com/12eRkgiJoi — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 23, 2019

وقد يشارك الحارس الثالث كريستيان فريتشل في المباراة للمرة الأولى مع الفريق الأول منذ تصعيده مطلع الموسم الجاري.

جدير بالذكر أنّ بايرن ميونخ خسر نهائي كأس ألمانيا الموسم الماضي بعد الخسارة أمام فرانكفورت.