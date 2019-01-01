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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

بايرن ميونخ يستهل حملة الدفاع عن الدوري الألماني بمواجهة هيرتا برلين

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تعرف على جدول مباريات الدوري الألماني لموسم 2019-2020

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم جدول مباريات البوندسليجا لموسم 2019-2020 والذي ينطلق يوم 16 أغسطس المقبل.

بايرن ميونخ حقق لقب الدوري الألماني الموسم المنتهي بعد منافسة قوية مع بروسيا دورتموند.

ويبدأ بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ضد هيرتا برلين يوم 16 أغسطس في السابعة والنصف بتوقيت ألمانيا.

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كما يلعب بروسيا دورتموند أمام أوجسبورج، باير ليفركوزن ضد باديربورن، بروسيا مونشنجلادباخ وشالكه، ولفسبورج وكولن.

بجانب مباريات بين فرانكفورت وهوفنهايم، فريدير بريمن ضد دوسولدوف، فرايبورج وماينز وأخيرًا يونيون برلين ولايزيج.

الأسبوع الافتتاحي للدوري الألماني موسم 2019-2020

اليوم المباراة
16/08/2019 بايرن ميونخ وهيرتا برلين
17/08/2019 أو 18/08/2019 بروسيا دورتموند وأوجسبورج
17/08/2019 أو 18/08/2019 باير ليفركوزن ضد باديربورن
17/08/2019 أو 18/08/2019 بروسيا مونشنجلادباخ وشالكه
17/08/2019 أو 18/08/2019 ولفسبورج وكولن
17/08/2019 أو 18/08/2019 فرانكفورت وهوفنهايم
17/08/2019 أو 18/08/2019 فيردير بريمن دوسولدوف
17/08/2019 أو 18/08/2019 فرايبورج وماينز
17/08/2019 أو 18/08/2019 يونيون برلين ولايبزيج

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