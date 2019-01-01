بايرن ميونخ يستهل حملة الدفاع عن الدوري الألماني بمواجهة هيرتا برلين

تعرف على جدول مباريات الدوري الألماني لموسم 2019-2020

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم جدول مباريات البوندسليجا لموسم 2019-2020 والذي ينطلق يوم 16 أغسطس المقبل.

بايرن ميونخ حقق لقب الدوري الألماني الموسم المنتهي بعد منافسة قوية مع بروسيا دورتموند.

ويبدأ بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ضد هيرتا برلين يوم 16 أغسطس في السابعة والنصف بتوقيت ألمانيا.

كما يلعب بروسيا دورتموند أمام أوجسبورج، باير ليفركوزن ضد باديربورن، بروسيا مونشنجلادباخ وشالكه، ولفسبورج وكولن.

بجانب مباريات بين فرانكفورت وهوفنهايم، فريدير بريمن ضد دوسولدوف، فرايبورج وماينز وأخيرًا يونيون برلين ولايزيج.

الأسبوع الافتتاحي للدوري الألماني موسم 2019-2020