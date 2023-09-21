بايرن ميونخ أم برشلونة .. بيدري يتحول جسديًا أثناء إصابته!

لاعب الوسط الشاب أظهر تحولًا مذهلًا في بنيته الجسدية أثناء فترة إصابته الأخيرة..

يواصل بيدري نجم وسط نادي برشلونة الإسباني العمل على التعافي من الإصابة التي تعرض لها في الفخذ في أغسطس الماضي ولم يتعاف منها بعد.

وبينما يواصل بيدري عمله من أجل التعافي من إصابة، ظهر لاعب الوسط الشاب على غلاف مجلة "Men's Health Spain" لشهر أكتوبر، حيث أظهر البناء العضلي المذهل الذي تمكن من الوصول إليه خلال العام الماضي.

وكشف بيدري عن شيء علمه إياه مدربان مثل تشافي هيرنانديز، في برشلونة، ولويس إنريكي المدرب السابق لمنتخب إسبانيا، وقال: "من تشافي تعلمت شيئًا لم أفعله كثيرًا والآن أقوم به وهو انظر قبل الاستلام، ولويس إنريكي، قبل كل شيء، المنافسة ومعرفة كيفية نقل ما تريد".

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كما تحدث بيدري عن أحد أفضل أصدقائه في غرفة تبديل الملابس، جافي، الذي كان سائقه: "كنت أصطحب جافي بالسيارة كل يوم، لكنه الآن حصل على رخصته ولا أراه كثيرًا".

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وينتظر برشلونة عودة بيدري إلى التدريبات الجماعية والانخراط من جديد مع الفريق الذي ينافس على الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، وعدد آخر من البطولات.