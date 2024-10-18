بايرن ميونخ يستسلم أمام ألفونسو ديفيس .. ودخول منافس شرس لريال مدريد على الصفقة!

الصفقة المجانية تشعل المنافسة بين كبار أوروبا

يغلف الغموض موقف النجم الكندي ألفونسو ديفيس، لاعب بايرن ميونخ، في ظل الأنباء المرتبطة برحيله عن العملاق البافاري في الصيف المقبل.

ويرتبط ديفيس (24 عامًا) بعقد مع بايرن ميونخ ينتهي في صيف 2025، لذلك يسعى النادي البافاري لإقناعه بالتجديد والبقاء مع الفريق، لكنه يواجه أطماع ريال مدريد الذي يريد الفوز بصفقة مجانية من العيار الثقيل في الموسم المقبل.

ووفقًا لشبكة "caughtoffside"، فإن ديفيس يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، خصوصًا أن مفاوضات تجديد عقده مع بايرن ميونخ، قد توقفت بسبب المطالب المادية الضخمة للظهير الكندي.

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وأشارت الشبكة، إلى أن مسؤولي بايرن ميونخ لا يريدون الدخول في مناقشات مع وكيله، نيك هوسيه، بعد الآن، لأنهم يعتقدون أن مطالبه المادية بخصوص راتبه الجديد مرتفعة للغاية، إذ لا يريدون دفع أكثر من 20 مليون يورو سنويًا.

وأوضحت الشبكة، أن ذلك لا يعني بالضرورة سهولة انتقال ديفيس إلى ريال مدريد في الصيف، خصوصًا أن هناك أكثر من منافس على هذه الصفقة، وأبرزهم مانشستر يونايتد وبرشلونة.

وختمت "caughtoffside": "إذا كان مانشستر يونايتد على استعداد لدفع هذا المبلغ، فسيكون منافسًا كبيرًا لريال مدريد وسيجلس ديفيس وفريقه على الطاولة للتفاوض".