مخاوف في بايرن ميونخ بعد إصابة ليفاندوفسكي على مستوى الركبة

النجم سيغيب عن اللقاء المقبل

ضربت المخاوف في صفوف بايرن ميونخ بعد تعرض نجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي للإصابة أثناء مشاركته مع المنتخب البولندي في تصفيات كأس العالم 2022.

وفازت بولندا على أندورا الأحد 3-0 وسجل ليفا هدفين ولكن خرج من المباراة مصاباً بعد التحام مع أحد مدافعي الخصم.

اقرأ أيضاً .. بايرن ميونخ يدخل في مفاوضات متقدمة مع فاسكيز

وقال مدرب بولندا باولو سوسا في بيان رسمي: "روبرت ليفاندوفسكي لن يشارك في لقاء الأربعاء ضد إنجلترا لحساب تصفيات المونديال بسبب الإصابة".

وأضاف: "الفحوصات الطبية كشفت عن تعرضه لضرر في أربطة الركبة اليمنى الخارجية، الوقت القصير قبل اللقاء القادم يستبعد مشاركة القائد ونخشى من تفاقم الإصابة".

وواصل المدرب البرتغالي: "القرار صحيح، لأننا نضع في الاعتبار أمم أوروبا، علاج تلك الإصابات يحتاج من 5-10 أيام، وبالتالي سيعود روبرت لبايرن ويخضع للتأهيل".

اقرأ أيضاً .. بايرن ميونخ كان على وشك ضم إبراهيموفيتش، ولكن ماذا حدث؟

الرئيس السابق لبايرن أولي هونيس علق على الإصابة مع "RTL": "قلبي توقف، لنتمنى أن الأمر ليس خطيراً".

وبحسب آخر التقارير من ألمانيا، فمشاركة اللاعب في مباراتي بايرن الأسبوع المقبل مع لايبزيج لحساب الدوري، وباريس سان جيرمان بدوري الأبطال محط شك.