بايرن يؤكد إصابة زوله بقطع في الرباط الصليبي

ضربة قوية للبافاري في بداية الموسم

تويتر هيثم محمد

أكد بايرن ميونخ إصابة مدافعه نيكلاس زوله بقطع في الرباط الصليبي أثناء مباراة أوجسبورج مساء السبت في البوندسليجا.

زوله خرج على عكازين من المباراة التي انتهت بالتعادل بين البافاري ومضيفه أوجسبورج بهدفين لكل جانب، وبدا متألماً.

ونشر بايرن بياناً رسمياً أكد فيه إصابة المدافع الدولي الألماني بقطع في الرباط الأمامي لركبته اليمنى، وذلك ما أكدته الفحوصات.

وقال البيان إن اللاعب سيخضع للجراحة مساء الأحد، ولم تحدد بعد مدة غيابه، والتي تكهنت التقارير أنها في حدود ستة أشهر.

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ويعد زوله لاعباً أساسياً في تشكيل نيكو كوفاتش، مدرب بايرن، وكذلك في المنتخب الألماني بقيادة يواخيم لوف.