بايرن قد يفقد ديفيس أمام برشلونة

لا يزال الأمر مجهولًا..

قد يفقد بايرن ميونخ لخدمات أحد أهم نجومه هذا الموسم، ألفونسو ديفيس، أمام برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في المباراة المقرر لها الجمعة بملعب دا لوز بلشبونة، بسبب الإصابة.

ويُعد ديفيس أحد أبرز لاعبي العملاق البافاري وتحديدًا منذ تولي هانزي فليك قيادة بايرن في نوفمبر الماضي، حيث شغل الجبهة اليُسرى وكان أحد أفضل روادها بالموسم المنقضي في العالم كله.

نجح الدولي الكندي في لفت الأنظار إليه بشدة بل وتسبب في تغيير مركز دافيد ألابا من أجل الاستفادة من قدراته الاستثنائية متمثلة في سرعته والتحماته مع مهاراته الهجومية على الجبهة اليُسرى.

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اليوم الأربعاء، أعلن بايرن ميونخ عن وجود "مشاكل المقرّب" لديفيس، ليغيب بذلك عن المران قبل الأخير استعدادًا لبرشلونة كإجراء وقائي احترازي خوفًا من تفاقم الإصابة وغيابه التام عن المباراة.

ومن غير المعلوم حتى الآن إذا ما كان البافاري سيفتقد لخدمات ديفيس أم أن الراحة ستكون كافية لضمان وجوده أمام العملاق الكتالوني يوم الجمعة.

وفي حالة أن غاب ديفيس عن مباراة برشلونة، فسيتعين على هانزي فليك إعادة دافيد ألابا إلى الجبهة اليُسرى مرة أخرى مع الاعتماد على نيكلاس زوله كقلب دفاع وبجواره لوكاس هيرنانديز.

الجدير بالذكر أن بايرن يُعاني من غياب بنجامين بافارد للإصابة وكذلك لا يزال موقف جيروم بواتينج ضبابيًا بعد إصابته أمام تشيلسي.