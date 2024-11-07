بصور و 10 غرز .. باو كوبارسي يفزع جماهير برشلونة بصورة وجهه بعد الإصابة أمام ريد ستار!

إصابة كوبارسي تفزع الجماهير

أفزع باو كوبارسي مدافع برشلونة جماهير ناديه، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة ريد ستار الصربي، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك كوبارسي في فوز برشلونة على ريد ستار بخماسية مقابل هدفين، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ونشر كوبارسي عبر حسابه على منصة "إكس" صور له ووجه ملطخ بالدماء، بالإضافة إلى حصوله على 10 غرز في وجهه بعد تدخل قوي من يوروس سبايتش مدافع وقائد ريد ستار.

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وخرج باو كوبارسي مصابًا من المباراة بالدقيقة 67 من زمن المباراة، حيث شارك بدلًا منه سيرجي دومينجوز، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد مساء يوم الأحد المقبل، بالجولة الثالثة عشر ضمن منافسات الدوري الإسباني، حيث لم يتم تحديد موقف كوبارسي من المشاركة فيها حتى الآن.